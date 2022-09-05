Новини • Війна

Не можна йти на переговори з РФ. Для росіян це буде шанс заморозити конфлікт, - Лінкявічюс

3 73714
Не можна йти на переговори з РФ. Для росіян це буде шанс заморозити конфлікт, - Лінкявічюс
Україні не варто йти зараз на переговори з Росією, адже Кремль використає це як шанс заморозити конфлікт та підсилити власні позиції.

Такої думки дотримується один із провідних лобістів України в ЄС, ексміністр оборони та закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кремль натякає на переговори - значить, закінчився порох і хочуть заморозити окуповані території. Ні в якому разі не можна давати їм дихати", - вважає Лінкявічюс.

Він певен, що саме в такі моменти Україна має шанс ще більше послабити окупантів та звільнити свої території, особливо враховуючи західну допомогу.

Також читайте: Росія має бути виключена з європейської архітектури безпеки та ООН, - Лінкявічус

"Великі надії на збільшення постачання зброї, особливо завдяки американському ленд-лізу. Україну потрібно очистити від Росії, крапка", - підкреслив він.

Топ коментарі

  • Олександр Закора
    Абсолютно згоден! Хоч повільно, але невпинно вибивати цю падаль з нашої землі!
  • Яр Холодний
    Треба зробить, як росіяни зробили перед втечею з Полісся Вони тоді заявили, що будуть робить "деескалацію конфлікту", але "це не вплине на інтенсивність бойових дій" А нам варто заявить, що "переговори не вплинуть на інтенсивність бойових дій"! І молотить їх на Півдні та сході і далі!
  • 5 копійок
    А зелень все ще намагається домовлятись.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини