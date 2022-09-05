Новини

На Європу чекають від 5 до 10 складних зим, - прем’єр Бельгії Де Кроо

4 43446
На Європу чекають від 5 до 10 складних зим, - прем’єр Бельгії Де Кроо
Бельгійцям доведеться пережити до 10 важких зим через енергетичні проблеми, але це буде зроблено заради майбутнього позбавлення залежності від копалин енергоджерел.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нас чекають п'ять-десять важких зим, але ми також можемо зробити ривок на 20 років уперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі труднощі", - сказав він в ефірі телеканалу VRT.

Серед заходів, покликаних полегшити прогнозовані труднощі, йдеться, зокрема, про продовження термінів роботи двох реакторів бельгійських АЕС. Наразі федеральний уряд веде переговори з енергетичною компанією Engie з метою продовження найменш вікових реакторів Дул 4 і Тіанж 3. Остаточна угода з оператором планується на кінець року, щоб перезапустити ці реактори після обстеження та технічного обслуговування у листопаді 2026 року на наступні 10 років.

Також читайте: Великий адронний колайдер може зупинитися через енергетичну кризу

Бельгія раніше оголосила курс на відмову від атомної енергетики та ставила завдання завершити використання АЕС до 2025 року. Проте різке зростання цін на енергоносії змусило країну відкласти ці плани. Уряд Бельгії вирішив продовжити термін служби двох реакторів до 2036 року на тлі енергетичної кризи.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    допоможіть знищити зло і складнощі скоротяться
  • Андрій Саган
    треба не на інших дивитися а на свої помилки зважати, робили би це у нас і війни би цієї не було, а то сиділи 30 років ходили голосували за 200грн за всяких недоумків, разом з владою розводили коррупцію і взяточнество на усіх рівнях, деребанили країну, не платили податки, виплачували і получали зарплати в конвертах від цього більше 50% економіки було в тіні,мутили різні схеми щоб нажитися на державі, і тепер сидять і розказують що це Європа винна у всьому
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Походу европа обосралась больше всех, вы уже и зимы посчитали.. Вы там такие все *** умные, "как моя жена после"!!! Думать начали тогда когда уже поздно пить боржоми!!! Вырастили всей европой тварь такую,теперь "радуйтесь! Грузия, Чечня, Карабах, Приднестровье, Сирия, теперь Украина, а вы все озабоченность выражаете!!! Вот в выражайте дальше, пусть у вас теперь жопы померзнут!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини