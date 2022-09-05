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Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро

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Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро
На окупованій частині Херсонської області росіяни встановили заборону пересування місцевих жителів.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

"Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Тобто можна їбаш.ти всіх хто перетинає, то будуть рашисти.
  • Яр Холодний
    Якраз саме про це теж хотів сказать! А то будуть, як "Попандопуло з "Весілля в Малинівці" - спідницю натягувать!
  • Nikolai Chizhevsky
    в своїх ****** в псковах і рязанях может забороняти а мусора ******* своїх рабів за плакат, тут вільні люди а вам орки залишилось недовго
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