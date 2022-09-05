Російські загарбники вночі вдарили по передмістю Запоріжжя, - міська рада
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У ніс проти 5 вересня російські окупанти завдали ударів по передмістю Запоріжжя та обстріляли селище у районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
"За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано. Дані уточнюються. Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки", - йдеться у повідомленні.