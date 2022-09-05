Українські хакери встановили координати ворогів за допомогою фейкових жіночих акаунтів, - Братчук

Українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Шерше ля фам. Шукайте жінку". Російські військові прокололися на красивих фото українських дівчат. Одна з хакерських українських груп піймала рашистів на їх потягу до дівчат - красивих, українських. Це була одна з баз під Мелітополем", - розповів він.

Братчук каже, що "дівчата цілі, неушкоджені, фото теж". Координати ж російської бази передали українським артилеристам.

"Цієї бази під Мелітополем більше немає. Ласкаво просимо до пекла, вражини", - додав він.

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