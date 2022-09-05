Ситуація на Харківщині: внаслідок обстрілів рашистів загинула жінка, ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, - Синєгубов

Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Харківської області. Є загибла та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. 4 вересня, близько 18:30, внаслідок ракетного удару окупантів 3 людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок.

Протягом минулої доби російські окупанти інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти, виникали пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що у Богодухівському районі загинула жінка 58 років, рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку.

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"В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та 3 чоловіки 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік 67 років", - додає Синєгубов.

На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових з реактивної та ствольної артилерії, використовує авіацію.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат в живій силі та техніці. Крім того влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів", - підкреслив очільник ОВА.