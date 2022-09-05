Знімав на відео адмінбудівлі Харкова, у телефоні виявили фото військових РФ: Правоохоронці затримали 51-річного чоловіка

У Харкові затримали водія автівки, які здійснював відеозйомку адмінбудівель міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Харківщини.

Так, наряд правоохоронці зупинив автомобіль ВАЗ 2109 на вулиці Тюрінській.

Під час перевірки співробітники поліції викрили 51-річного водія автівки у проведенні відеозйомки адмінбудівель міста із геолокацією їх розташування.

"Також в телефоні чоловіка поліцейські виявили фото російських військових. Чоловіка доставили до райуправління поліції для подальшого з’ясування обставин події", - йдеться в повдіомленні.

Також на блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3230 транспортних засобів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 4 особи для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

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