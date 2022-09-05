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Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації

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Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації
Президент Украъни Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ZN.UA" з посиланням на інтерв’ю Президента ABC news.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни зайняли шість блоків найбільшої у Європі атомної станції - Запорізької АЕС.

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" Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя", - підкреслив Президент.

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Топ коментарі

  • Saul Goodman
    Спочатку здає станцію майже без бою а потім доганяє що вона виробляє енергію на два регіона і починає щось не розглядати як би від його розляду щось залежало...
  • Amber
    Він нічого не розглядає, бо він профан в цій справі , отож нехай цим
    займаються фахівці 😠
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Він не розглядав три роки захист ,важливих стратегічних об'єктів України(зокрема атомних електростанцій ) ані системами ПРО , ані ПВО,ані системою РЛС.котріб віджстежували цілі в районі цих об'єктів,ані глибокоешолонованої системи оборони цих обєктів ,озброєними "до зубів" ******** озброєнням війсковими підрозділами,Натомість "турецькі" асвальтоукладчики прокладали до цих об'єктів добрі дороги і після 24 лютого стає очевидним для чого "зе влада" це робила.
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