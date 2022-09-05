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Росіяни оголосили винагороду в 1 млн рублів за захоплення в ЗСУ платформи для евакуації поранених THeMIS

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Росіяни оголосили винагороду в 1 млн рублів за захоплення в ЗСУ платформи для евакуації поранених THeMIS
Російські окупанти обіцяють заплатити 1 млн рублів тому, хто захопить платформу для евакуації поранених THeMIS, яку Україна отримала від Естонії.

Про це пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Коц, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, винагороду оголосила російська науково-дослідна організація "Центр аналізу стратегій та технологій".

Платформи цікавлять окупантів через "беззаперечний технічний інтерес". Тим, хто доставить росіянам платформу THeMIS "в більш-менш цілому вигляді", росіяни обіцяють 1 млн рублів.

Наголошується, що пропозицію узгоджено з відповідними військовими структурами РФ. А винагороду заплатять після того, як Міноборони Росії видасть "висновок про огляд трофею".

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THeMIS - виріб естонської компанії Milrem Robotics. Цей робот призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів. Платформу оснащено камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не ризикуючи життям військових. "THeMIS" управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Платформу можна запрограмувати на переміщення між різними точками.

Такі платформи вже придбали збройні сили 11 країн. Естонія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія та США використовують їх в основному з експериментальними цілями.

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В Україні THeMIS збираються вперше повноцінно застосувати в умовах бойових дій.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    бачу е замовлення для наших теслярів - робимо макет з дарева мінуемо його та лишаємо в полі....кмітливі кацапи знайдуть свою винагороду.......
  • Djala Pribila
    Наскільки пам'ятаю саме цього робота повністю було оплачено Порошенком без залученням зборів на ГО "Справа Громад".
    Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
  • Olga Mansika
    Купив Порох.Бірюков про це писав.
    Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
    Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
    Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
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