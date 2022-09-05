Росіяни оголосили винагороду в 1 млн рублів за захоплення в ЗСУ платформи для евакуації поранених THeMIS

Російські окупанти обіцяють заплатити 1 млн рублів тому, хто захопить платформу для евакуації поранених THeMIS, яку Україна отримала від Естонії.

Про це пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Коц, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, винагороду оголосила російська науково-дослідна організація "Центр аналізу стратегій та технологій".

Платформи цікавлять окупантів через "беззаперечний технічний інтерес". Тим, хто доставить росіянам платформу THeMIS "в більш-менш цілому вигляді", росіяни обіцяють 1 млн рублів.

Наголошується, що пропозицію узгоджено з відповідними військовими структурами РФ. А винагороду заплатять після того, як Міноборони Росії видасть "висновок про огляд трофею".

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THeMIS - виріб естонської компанії Milrem Robotics. Цей робот призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів. Платформу оснащено камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не ризикуючи життям військових. "THeMIS" управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Платформу можна запрограмувати на переміщення між різними точками.

Такі платформи вже придбали збройні сили 11 країн. Естонія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія та США використовують їх в основному з експериментальними цілями.

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В Україні THeMIS збираються вперше повноцінно застосувати в умовах бойових дій.