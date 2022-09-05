Велика Британія розширить програму навчання українських військових

Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових - йдеться про навчання десятків тисяч солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Sky News.

Тривалість бойового курсу подовжено з 3 до 5 тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.

Зазначається, що навчання на військових базах Великої Британії пройшли близько 4,7 тис. українських воїнів. Командири мають намір продовжувати підтримку до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з вторгненням Росії.

Військові інструктори з восьми інших країн, зокрема Нової Зеландії, Швеції та Нідерландів, об’єдналися зі своїми британськими колегами для проведення розширеної навчальної місії.

"Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій", - сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Основний курс, який пропонується Британією, базується на базовій підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання. Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запропонує нову навчальну місію для зміцнення ЗСУ, - Bloomberg