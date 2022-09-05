Вибух боєприпасу в Чернігові: Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям

За фактом вибуху боєприпаса на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.

У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

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