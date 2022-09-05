Вибух боєприпасу в Чернігові: Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.
У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.
Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.