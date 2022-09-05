Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 800 осіб.