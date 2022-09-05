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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 800 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 2068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин - 4 459 (+19) од,
  • артилерійських систем - 1 157 (+10) од,
  • РСЗВ - 294 (+1) од,
  • засоби ППО - 156 (+3) од,
  • літаків - 236 (+1) од,
  • гелікоптерів - 206 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 867 (+3),
  • крилаті ракети - 205 (+2),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 286 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 107 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    На завтра буде 50000+
  • Aleksey NotBad
    опять танков и арты намолотили, красавцы!
  • Amber
    Кількість техніки і кількість кацапів , які здохли на нашій землі - вражає!!

    Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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