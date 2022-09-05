"Слуги народу" готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії - Шабунін

Нардепи "Слуги народу" хочуть провести через Раду законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на очільника НАБУ та спростять процедуру його звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"В час, коли ЗСУ платить найдорожчу ціну на фронті, Слуги Народу готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії. Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. 60% українського бюджету Захід фінансує, сподіваючись на наявність в української влади якщо не совісті, то хоча б клепки. Клепки, щоб з цього бюджету не красти", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабунін, "Слуги народу" проведуть через комітет законопроєкт, яким "зриватимуть конкурс на Директора НАБУ, а також спростять процедуру його звільнення".

"Вже на цьому тижні фракція Зеленського збирається протягнути цей законопроєкт через Раду. Допоможіть, будь ласка, знайти іншу мотивацію цих дій, окрім як бажання безкарно красти. Красти зокрема у військових і сімей, що залишились без своїх осель без страху бути покараним. Як думаєте, якою буде реакція західних союзників на це свинство? Може, вони ще більше грошей даватимуть? Може, на кращих умовах? Огидність цієї історії навіть мене в ступор вганяє. Чи знає про це Зеленський - вирішуйте самі. Ми точно знаємо, що керує цієї історією Єрмак особисто", - підсумував голова ЦПК.

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