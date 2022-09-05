Українські захисники знищили 2 ворожі БПЛА на Херсонщині та збили ракету Х-59 над Миколаївщиною

Сили протиповітряної оборони вчора, 4 вересня, знищили 2 російські безпілотники та керовану авіаційну ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗС України.

"4 вересня, близько 23.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повдомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Донеччині знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та БПЛА, - Командування Повітряних сил

Також у небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським винищувачем.