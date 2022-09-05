Україна за два місяці зможе відтіснити росіян з правого берега Дніпра, - естонський полковник Росін

На те, щоб відтіснити російські війська із західного берега Дніпра, ЗСУ знадобиться два місяці. На звільнення всієї території України - кілька років.

Так вважає голова кіберкомандування збройних сил Естонії полковник Каупо Росін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"Зараз можна сказати, що вони (ЗСУ. - Ред.) досягли тактичних успіхів. При цьому вони самі заявили, що діють повільно і методично, вишукуючи слабкі місця російських окупантів і чинячи тиск у цих слабких місцях", - сказав він.

За його словами, українці намагаються використати слабкості російської армії логістику та управління. Росін вважає таку тактику найбільш доцільною на цей момент.

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим керуванням. У такому разі необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", вважає Росін.

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За його оцінкою, якщо ЗСУ зможуть закріпити свій успіх, то вони зможуть відтіснити російські війська із західного берега Дніпра за два місяці.

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Більшими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", - додав він.

Росін також зазначив, що нинішня позиційна війна та атаки ліній оборони один одного можуть тривати ще кілька місяців.

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"Я оптимістично налаштований щодо того, що українці зможуть відтіснити російських окупантів із західного берега Дніпра, але лінія фронту все ж таки дуже і дуже протяжна. Настає погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтіснення російських окупантів з території Україні потрібний час та допомога Заходу. Це може зайняти місяці та роки", підсумував він.