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У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області

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У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області
Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря, що спричинено пожежами у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж у с. Соснівка, Вишгородського району та у с. Перше Травня, Броварського району.

Ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічною димкою.

Водночас до поліпшення ситуації КМДА рекомендує:

- закрити вікна вдома;
- за можливості не перебувати на вулиці;
- пити багато води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Читайте: Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим: Громадянам рекомендують обмежити перебування на вулиці

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