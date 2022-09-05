Війська РФ залишаються на території ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, - "Енергоатом"

В машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу. Військові рф залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатома", наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.

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