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За кордоном перебувають 492 тис. українських школярів, понад 170 тис. вже повернулись на Батьківщину, - Шкарлет

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За кордоном перебувають 492 тис. українських школярів, понад 170 тис. вже повернулись на Батьківщину, - Шкарлет
Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні дітей, які залишились за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що більше ніж 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - наголосив очільник Міносвіти.

Шкарлет нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.

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Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    ПОвернулися, зробили закордонні паспорта і виїхали знову... ЗЕвиборці зробило мудро, віддали голос за клоуна і вирішили не жити у крутому серіалі де супермен Голобородько перемагає корупцію
  • Tui Yii
    все циферки дозвезды, дети возвращаються по разным причинам, и тут их ждет - пересраный офлайн при смешенном обучении (по понятным причинам) , и ЖОПИНСКИЙ онлайн, ибо за ГОДЫ ковидобесия и полугодичную войну дальше зума и гуглдока никто не шагнул, НОРМАЛЬНОЙ рабочей платформы онлайн 1-12 НЕСУЩЕСТВУЕТ на госуровне (по сравнению с тем же Китаем который до ковидобесия пилил и шлифовал ее, а в период "пандемии" отполировал), тот же интелект частично посыпался из за смешения класов. Идет зима, и даже учителя не скрывают что с приходом холодов весь офлайн станет онлайном, и так третий год обучение на плечах родителей. Шкарлет самая печальная печаль из всех что были .
  • Volodymir Mykhailov
    Згоден в такій міцній IT державі як Україна повна відсутність програмного забезпечення для шкіл.
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