Росіяни тримають у Чорному морі два кораблі із 16 ракетами "Калібр"
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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 ворожих кораблів та катерів. У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.
За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 30 суден, з них 9 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 37 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор, зауважили у ВМС України.