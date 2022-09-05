Дезертиру, який втік з Маріуполя до РФ після початку вторгнення, повідомлено про підозру. Йому загрожує 12 років в’язниці, - ДБР
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Дезертири та зрадники українського народу повинні пам’ятати, що правосуддя наздожене їх навіть на територіях, підконтрольних ворогам України. Для цього працівники ДБР щоденно збирають інформацію та документують такі військові злочини.
19 березня 2022 року головний корабельний старшина одного із прикордонних загонів морської охорони Держприкордонслужби втік з місця служби у Маріуполі. Згодом у соцмережах з’явилося відео, де ця особа розповідала, що перебуває у місті Пенза та вирішує питання щодо отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДБР заочно повідомили колишньому прикордоннику про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.