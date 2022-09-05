Депутати стурбовані сумнівними транзакціями між державним "Енергоатомом" і трейдером ЕКУ, - Совсун

Передача державним "Енергоатомом" безвідсоткової позики в 500 млн грн для трейдера "Енергетична компанія України" та відстрочки платежу за вироблену на державних АЕС електроенергію вказує на те, що трейдер має неконкурентні переваги над іншими учасниками ринку.

Таку думку в ексклюзивному коментарі для ExPro висловила народна депутатка України та членкиня Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.

"Головна проблема, яка повʼязана з цим рішенням (ред. - щодо позики та відтермінування оплати за електроенергію) це те, що виявляється, що цей трейдер створений не для того аби працювати в рівних умовах з інших, а для того аби мати певні преференції та пріоритет на ринку. Тобто, виявляється, що такий трейдер має такі переваги на ринку. Більше того, попередня директорка "Енергоатом-Трейдинг" Данилкова відмовилась підписувати рішення (ред.- щодо відтермінування оплати), шо мало б натякнути на підстави сумніватись у його правомірності", - вказує Совсун.

Також, Совсун вважає, що "Енергоатом" та "Енергетична компанія України" мають бути навпаки в конкурентних відносинах між собою.

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"Цей єдиний державний трейдер складає конкуренцію і "Енергоатому". Фактично, те, що вони роблять могли б робити і в Енергоатомі. Тому ще більш не логічною виглядає ідея, що Енергоатом допомагає "ЕКУ", адже, за великим рахунком, він допомагає своєму конкуренту", - зазначила депутат.

Як вказала Совсун, народні депутати вже готують офіційне звернення для розʼяснення інформації щодо відносин між "Енергоатомом" та "Енергетичною компанією України".

"На мою думку, послідовність дій має бути такою: спершу отримати офіційну інформацію щодо цього, а після вже мають давати оцінку цьому правоохоронні органи, в тому числі, Антимонопольний Комітет", - повідомляє народна депутатка.

Нагадаємо, державний трейдер "Енергетична компанія України" став найбільшим експортером електроенергії до Румунії та Словаччини. Компанія постачає 62-63 МВт рівним графіком за обома напрямами. Частка держави в експорті електроенергії до Румунії та Словаччини досягла 50%.

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