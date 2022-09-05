Депутати стурбовані сумнівними транзакціями між державним "Енергоатомом" і трейдером ЕКУ, - Совсун
Таку думку в ексклюзивному коментарі для ExPro висловила народна депутатка України та членкиня Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.
"Головна проблема, яка повʼязана з цим рішенням (ред. - щодо позики та відтермінування оплати за електроенергію) це те, що виявляється, що цей трейдер створений не для того аби працювати в рівних умовах з інших, а для того аби мати певні преференції та пріоритет на ринку. Тобто, виявляється, що такий трейдер має такі переваги на ринку. Більше того, попередня директорка "Енергоатом-Трейдинг" Данилкова відмовилась підписувати рішення (ред.- щодо відтермінування оплати), шо мало б натякнути на підстави сумніватись у його правомірності", - вказує Совсун.
Також, Совсун вважає, що "Енергоатом" та "Енергетична компанія України" мають бути навпаки в конкурентних відносинах між собою.
"Цей єдиний державний трейдер складає конкуренцію і "Енергоатому". Фактично, те, що вони роблять могли б робити і в Енергоатомі. Тому ще більш не логічною виглядає ідея, що Енергоатом допомагає "ЕКУ", адже, за великим рахунком, він допомагає своєму конкуренту", - зазначила депутат.
Як вказала Совсун, народні депутати вже готують офіційне звернення для розʼяснення інформації щодо відносин між "Енергоатомом" та "Енергетичною компанією України".
"На мою думку, послідовність дій має бути такою: спершу отримати офіційну інформацію щодо цього, а після вже мають давати оцінку цьому правоохоронні органи, в тому числі, Антимонопольний Комітет", - повідомляє народна депутатка.
Нагадаємо, державний трейдер "Енергетична компанія України" став найбільшим експортером електроенергії до Румунії та Словаччини. Компанія постачає 62-63 МВт рівним графіком за обома напрямами. Частка держави в експорті електроенергії до Румунії та Словаччини досягла 50%.