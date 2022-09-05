Просимо хасидів не приїздити цьогоріч до Умані на Рош Гашана, - голова Черкаської ОВА Табурець
По це сказав на брифінгу голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що це (офіційне звернення правоохоронних органів України утриматися від відвідування Умані. - Ред.) щодо вірян є суворим заходом, не варто", - сказав він.
За його словами, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просила не приїжджати на святкування Рош Гашана.
"Вони запевняли, що в них в Ізраїлі фактично постійна війна, і вони до цього звикли… Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни все-таки їхатимуть… ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти", - наголосив очільник ОВА.
Тубурець пояснив, що прохання утриматися від поїздки до Умані зумовлене високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів.
"Також висока ймовірність терористичних загроз... Ми знаємо, який підступний ворог... Будь-яке масове скупчення людей є потенційно вразливим", - зазначив Табурець.
Він наголосив, що в Умані триває підготовка до гарантування безпеки єврейської громади під час святкування Рош Гашана.
Відповідаючи на запитання про те, чим цьогорічне святкування відрізнятиметься від попередніх і що слід знати тим, хто все-таки приїде всупереч рекомендаціям, Табурець сказав: "Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости".
Він розповів, що вже проводяться у постійному режимі контррозвідувальні та антитерористичні заходи. Також, як зазначив голова ОВА, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.
"Сподіваюся, що віряни свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде в реальності – подивимося. Зараз у нас уже понад 1 тис. 100 людей прибули й там проживають. Активного прибуття очікуємо, починаючи з 18-19 вересня", - підсумував голова ОВА.