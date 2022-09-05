Україна контролює приблизно 45% Донеччини, - голова ОВА Кириленко

Близько 45% Донецької області залишаються підконтрльними Україні.

Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступальні дії ворога не мають успіху… Спроби наступальних дій ворога не припиняються на основних ключових напрямках, це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, там, де ворог уже протягом багатьох тижнів продовжує наступати, переносячи, як вони кажуть, терміни виходу до адміністративних кордонів Донецької області. Однак успіху їхні дії не мають", - сказав Кириленко.

За його словами, на Донеччині територія, яка контролюється українською владою до процесу повної деокупації регіону, становить приблизно у відсотковому співвідношенні 45%. І ця територія постійно обстрілюється загарбниками, і, на жаль, це призводить до зростання кількості жертв та постраждалих серед мирного населення.

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"Ворог зі своїх численних наступальних дій успіху не має на фронті. Але обстріли області, громадської інфраструктури, як населених пунктів великих міст уздовж лінії фронту, так і по всій області фактично продовжуються щодня. Результатами обстрілів є, на жаль, щоденні жертви та поранені серед мирного населення. І такі факти ми фіксуємо, на жаль, щодня", - заявив керівник області.