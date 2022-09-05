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Зрадника, який здавав ворогу позиції "Азову", засуджено до 16 років позбавлення волі, - СБУ

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Зрадника, який здавав ворогу позиції "Азову", засуджено до 16 років позбавлення волі, - СБУ
Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону "Азов". Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу. З початком повномасштабного вторгнення РФ "повернула" його в Україну", - йдеться у повідомленні.

Чоловік мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові.

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Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.

Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    А що робити зі зрадниками, які 3 роки крали, брехали та оборону на голу дупу перетворили?
  • Diesel_Sasha
    а скільки дадуть зраднику що відправив Азов в полон, набрехавши що були надані гарантії від ООН та ЧХ?
  • Иван Шумейко
    За такое нужно сажать пожизненно. ведь они своими действиями убили тысячи граждан Украины. Госизмена во время войны-это должна быть высшая мера наказания
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