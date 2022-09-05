1xBet і 1xСтавка - одне й те саме. Журналісти довели зв’язок з РФ букмекера, якому КРАІЛ дозволила працювати в Україні

Букмекерський бренд 1xBet, який у березні 2022 року, в розпал війни Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей пустила на український ринок, прямо пов’язаний з іншим російським букмекером 1xСтавка і вони обидва належать одним і тим самим громадянам РФ.

Про це підтвердили у своєму розслідуванні журналісти видання Delo.ua.

27 серпня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей вкотре на своїй сторінці у Facebook заявила, що не має "жодного підтверджувального документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків власників бренду "1XBET" з державою-агресоркою".

Проте, журналісти зазначають, що, найімовірніше, КРАІЛ, ухвалюючи рішення про видачу ліцензії російському оператору азартних ігор, не просила перевірку на його причетність до країни-агресорки у СБУ чи БЕБ, оскільки, згідно з відповіддю КРАІЛ на запит Delo.ua, у Комісії звернулися за цією перевіркою лише 26 липня 2022 року, відповідь на яку чекають досі. Тобто відсутність у КРАІЛ підтверджень зв'язку 1xBet з РФ не означає, що цих підтверджень немає зовсім.

"Якщо такого звернення не було (до моменту ухвалення рішення про видачу ліцензій, - ред.), то це порушення процедур і, можливо, певний елемент корупції", - заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Видання провело своє розслідування і виявило кілька підтверджень того, що 1xBet - це те ж саме, що й букмекер 1xСтавка, який сьогодні легально працює в РФ і сплачує мільйони рублів до бюджету країни-агресорки - вони мають одну й ту ж юридичну особу в РФ і тих самих власників.

Як раніше повідомлялося, засновниками 1xBet є троє уродженців російського Брянська Роман Семіохін, Дмитро Казорін і Сергій Каршков. Коли їхній проєкт 1xBet на початку 2010-х років розвинувся з масштабів регіонального і став мало не головною букмекерською конторою РФ, вони придбали ТОВ "Букмекер Паб", від якого спочатку 1xBet і працював. До 2014 року, коли 1xBet, який не мав ліцензій на роботу в РФ, почали цікавитися російські правоохоронні органи. Тоді брянчани запустили паралельно виключно для російського ринку бренд 1xСтавка, на який отримали всі необхідні російські ліцензії.

"Від того часу бренд 1xBet, який так і не має ліцензій в РФ і заборонений там, йде розвиватися на Захід, отримавши ліцензію голландської заморської території Кюрасао, а бренд 1xСтавка продовжує працювати в Росії під ліцензією ТОВ "Букмекер Паб". Але як і тоді, так і зараз 1xBet та 1xСтавка - бренди однієї і тієї ж російської компанії, як би "брянська трійця" сьогодні не намагалася переконувати всіх, що 1xBet не має жодного стосунку до 1xСтавки", - йдеться у розслідуванні.

Один із засновників 1xBet Дмитро Казорін аж до 16 червня 2022 року був співзасновником ТОВ "Букмекер Паб", яке оперує брендом 1xСтавка в РФ.

Зв'язок 1xBet з 1xСтавка простежується ще й за тим фактом, що останні роки ТОВ "Букмекер Паб", укладаючи спонсорські контракти з російськими футбольними клубами, на форму гравців команд наносило логотип не легального в РФ бренду 1xСтавка, а забороненого в РФ 1xBet. Федеральна антимонопольна служба за це оштрафувала щонайменше футбольний клуб "Локомотив".

Юристи клубу відповідали, що товарний знак 1X зареєстрований на ТОВ "Букмекер Паб", а слово "bеt" – це лише англійська версія слова "ставка". Таку схему піару 1xBet на формі гравців російських футбольних клубів ТОВ "Букмекер Паб" використало також за спонсорства клубів "Динамо", "Динамо-М" та "Краснодар".

Крім того, на підтвердження прямого зв'язку 1xBet до 1xСтавка журналісти наводять той факт, що сайт 1xbet.ru досі належить ТОВ "Букмекер Паб". І сьогодні під час спроби зайти на цей сайт відбувається автоматична переадресація на сайт 1xstavka.ru.

Проте 1 вересня, вперше за пів року, як гримить скандал навколо видачі Україною ліцензій 1xBet, російський букмекер замовив у низці українських ЗМІ розміщення їхньої заяви, в якій став запевняти, що 1xBet не має жодного стосунку до 1xСтавка.

"Ми неодноразово заявляли і повторюємо знову: 1xBet не має жодного стосунку до компанії "1хСтавка". Про це ми заявляємо від моменту появи бренду "1хСтавка", якому помилково почали приписувати причетність до компанії 1xBet", - йдеться у поширеній в українських ЗМІ 1 вересня заяві 1xBet.

Виторг ТОВ "Букмекер Паб" за 2021 рік склав 17,6 млрд рублів. Зароблені на беттингу мільярди засновник 1xBet Роман Семіохін вкладає у розвиток інших своїх бізнесів у РФ: торгово-розважальні центри, мережу гіпермаркетів "Лінія", компанії-автодилери, оздоровчі центри тощо. Дозволяти працювати в Україні 1xBet – це поповнювати російський бюджет та інвестувати в російську економіку, резюмують автори розслідування