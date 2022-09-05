Іранські безпілотники в РФ - не такі страшні, як їх малюють, - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили України мають великий бойовий досвід збиття дронів, і ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля що й решту БПЛА, які застосовує ворог.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він пояснив, що іранські безпілотники можуть нести втричі більше озброєння, ніж "Байрактари". Але при цьому залишаються для українських ракетників звичайними цілями.

"Це звичайна ціль, яку будуть збивати наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими. Єдине, що потрібно робити поправку на те, що це - сучасний ударний дрон. Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його складав не зовсім чесно з контрабандних частин, бо країна під санкціями", - сказав Ігнат.

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Він додав, що керувати таким дроном непросто: екіпаж щонайменше з двох осіб має пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитись завдавати ударів по наземних цілях.

"Будемо сподіватися, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники будуть збивати їх, як і решту БПЛА ворога", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФбойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

За даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану сотні безпілотників та збирається використати їх у війні проти України.