Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева
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Мешканці тимчасово окупованого Криму залишають півострів, побоюючись призову до російської армії.
Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Місцеві жителі виїжджають через Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни", - зазначила Ташева, додавши, що загарбники незабаром розпочнуть осінню призивну кампанію.
За її словами, вибратися з тимчасово окупованого півострова на підконтрольні Україні території через Херсонську та Запорізьку області складно.