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Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева

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Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева
Мешканці тимчасово окупованого Криму залишають півострів, побоюючись призову до російської армії.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місцеві жителі виїжджають через Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни", - зазначила Ташева, додавши, що загарбники незабаром розпочнуть осінню призивну кампанію.

За її словами, вибратися з тимчасово окупованого півострова на підконтрольні Україні території через Херсонську та Запорізьку області складно.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А шош таке?
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..а как же референдум и камни с неба - вы жЕ в родной говени, дебилы-предатели?
  • cimbitep
    згадали, потвори, що в них є паспорт громадянина України. а до цього пам'ять відшибло наглухо.
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