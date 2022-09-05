У Києві через смог найбрудніше повітря у світі. ІНФОГРАФІКА

В українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.

Про це свідчать дані сервісу QiAir, повідомляє Цензор.НЕТ.

Показник забрудненості повітря у Києві в обід 5 вересня становить 156, на другому місці розташувалася столиця Колумбії Богота (154), а на третьому - Кувейт (134).

В КМДА попереджають, що смог у столиці затримається на два дні.

"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер", - йдеться у повідомленні.

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Влада просить людей тримати вікна закритими і відмовитися від тривалих прогулянок.