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У Києві через смог найбрудніше повітря у світі. ІНФОГРАФІКА

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У Києві через смог найбрудніше повітря у світі. ІНФОГРАФІКА
В українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.

Про це свідчать дані сервісу QiAir, повідомляє Цензор.НЕТ.

Показник забрудненості повітря у Києві в обід 5 вересня становить 156, на другому місці розташувалася столиця Колумбії Богота (154), а на третьому - Кувейт (134).

В КМДА попереджають, що смог у столиці затримається на два дні.

"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер", - йдеться у повідомленні.

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Влада просить людей тримати вікна закритими і відмовитися від тривалих прогулянок.

У Києві через смог найбрудніше повітря у світі 01

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    зачем брехать... уже до загрязнения воздуха дошли... вот же быдлота... поедьте в Мехико или Каир...
  • Александр Манохин
    С Колумбией - понятно, там "коксохимы" работают на всю.. Неужели все забруднення от зеленой тухлятины? Чі це Віталік винуватий? Не - невже Порох?
  • буков
    Зайшов на той сайт, нема там Києва.

    Cities with high air pollution (AQI)




    #MAJOR CITYUS AQI

    1



    Bogota, Colombia

    154

    2



    Kuwait City, Kuwait

    144

    3



    Lima, Peru

    132

    4



    Jakarta, Indonesia

    124

    5



    Sarajevo, Bosnia Herzegovina

    99

    6



    Wuhan, China

    93

    7



    Shenzhen, China

    88

    8



    Guangzhou, China

    88

    9



    Tehran, Iran

    86

    10



    Kathmandu, Nepal

    85

    12:00, Sep 05
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