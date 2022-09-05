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Наявність візи ще не гарантуватиме росіянам в’їзд у ЄС, - Боррель

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Наявність візи ще не гарантуватиме росіянам в’їзд у ЄС, - Боррель
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що наявність візи не гарантуватиме росіянам в’їзд до ЄС.

Про це він повідомив під час виступу на міжпарламентській конференції з питань спільної зовнішньої політики ЄС у понеділок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він сказав, що чув від учасників конференції про те, що ЄС має не видавати візи громадянам Росії взагалі, але "це не те, про що домовилися міністри".

Глави МЗС Європейського Союзу домовилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму від 2007 року. І хоча повної заборони на видачу туристичних віз росіянам не буде, Боррель зазначив, що країни ЄС матимуть змогу самостійно регулювати допуск росіян на свою територію.

"Те, що у мене є віза, не означає, що у мене є право на в'їзд у ту чи іншу країну. Може так статися, що людину не пропустять навіть із візою. Наприклад, у США, маючи візу, ви можете отримати відмову на в'їзд з тієї чи іншої причини. Те саме стосується і Європи", - сказав Боррель.

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Він додав, що скасування усіх шенгенських віз, виданих росіянам, не буде.

Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія заявили, що розглядають можливість заборони на в'їзд російським туристам до своїх країн, якщо Євросоюз загалом цього не зробить.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Тенденция радует. С одной стороны всё очень медленно, но с другой. Вот хоть кто-нибудь мог предположить, полгода назад, что свиноте будут ограничивать визы и рассматривать полный запрет на въезд в ЕС?! Ситуация точь в точь как с касками. Помните, как велись дискуссии, стоит ли отправлять в Украину каски? А ведь это было только весной, совсем недавно. Думаю, так же будет и с визами. Благодаря Украине мир увидел истинное рыло кацапни. Благодаря Украине мир увидел, что кацапне можно и нужно противостоять военным путем.
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Але якщо росіяни дізнаються що є ризик що вони могуть оплативши візу не в'їхати, це їх стресуватиме ще більше, тобто вони взагалі не підуть просити про візу. Це гарна гра.
  • Evgeny N
    Ото буде "красівоє" десь на кордоні з ЄС для чергового "кримнаша": за візу заплатив, за путівку/дорогу/страхування сплатив, намріяв собі раю в серед клятих гейропейців і... Отримав копняка під зад!

    Скільки ж матюків прикордонники та митники вислухають - ой-йой!!! Але най не ображаються - то просто вялічіє і скрєпи будуть виходити
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