Наявність візи ще не гарантуватиме росіянам в’їзд у ЄС, - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що наявність візи не гарантуватиме росіянам в’їзд до ЄС.

Про це він повідомив під час виступу на міжпарламентській конференції з питань спільної зовнішньої політики ЄС у понеділок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він сказав, що чув від учасників конференції про те, що ЄС має не видавати візи громадянам Росії взагалі, але "це не те, про що домовилися міністри".

Глави МЗС Європейського Союзу домовилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму від 2007 року. І хоча повної заборони на видачу туристичних віз росіянам не буде, Боррель зазначив, що країни ЄС матимуть змогу самостійно регулювати допуск росіян на свою територію.

"Те, що у мене є віза, не означає, що у мене є право на в'їзд у ту чи іншу країну. Може так статися, що людину не пропустять навіть із візою. Наприклад, у США, маючи візу, ви можете отримати відмову на в'їзд з тієї чи іншої причини. Те саме стосується і Європи", - сказав Боррель.

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Він додав, що скасування усіх шенгенських віз, виданих росіянам, не буде.

Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія заявили, що розглядають можливість заборони на в'їзд російським туристам до своїх країн, якщо Євросоюз загалом цього не зробить.