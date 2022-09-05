У Польщі запустили гарячу лінію для батьків українських школярів
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України просто потрібна конкретна відповідь. І ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій", - розповіла координатор проєкту Олександра Мізерська.
Консультанти, більшість з яких самі - українські біженці, готові відповісти на будь-які запитання щодо зарахування українських дітей, молоді та студентів до польських шкіл.
"Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму", - розповів завідувач "гарячої лінії" Сікоцінський.
Номер гарячої лінії +48 22 100 13 00.
Інформацію можна отримати українською, російською та польською мовами.