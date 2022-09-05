Таран був поставлений ОП для зриву підготовки до війни з РФ, його першого потрібно відправити на допит, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Ексочільник Міноборони Андрій Таран був людиною, на якій Україна втратила час для підготовки до війни з РФ.

Про це в інтерв'ю НВ заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, (Таран. - Ред.) це людина, яку першу потрібно на допит за зрив підготовки до війни з РФ. Тому що він для цього, я вважаю, і був поставлений керівництвом Офісу Президента. Для того, щоб зірвати всі ці процедури", - сказав парламентар.

Костенко зазначив, що призначення Тарана послом у Словенії викликає питання.

"Всі люди, які в Міноборони зараз на ключових посадах, вони всі призначаються через Офіс Президента, тому тут потрібно розуміти, хто цих людей призначає. Тому що я говорив із заступниками щодо цього. Навіть заступників заступників потрібно йти й узгоджувати в Офіс Президента, щоб їх призначили", - наголосив нардеп.

Парламентар згадав, що коли міністром оборони був Таран, то він приходив на засідання Комітету ВР та був людиною, яка "взагалі не розбирається в питаннях оборони".

"Питання зриву держоборонзамовлення постійно стояло. І замовлення, які робилися безпосередньо Міноборони через Генштаб, вони теж не відповідали вимогам, які були саме для війни. В цілому фінансування армії було не на досить високому рівні саме для підготовки до війни. Ми будували дороги. Коли Таран прийшов, він сказав, що ми в НАТО не йдемо, це нам не потрібно. Це людина (Таран. - Ред.), на якій ми втратили час для підготовки до війни. Був Загороднюк, в нього були прориви, він тільки почав, а потім побачили, що "ми не туди йдемо, треба свою людину", поставили Тарана", - додав Костенко.

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