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Таран був поставлений ОП для зриву підготовки до війни з РФ, його першого потрібно відправити на допит, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Таран був поставлений ОП для зриву підготовки до війни з РФ, його першого потрібно відправити на допит, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Ексочільник Міноборони Андрій Таран був людиною, на якій Україна втратила час для підготовки до війни з РФ.

Про це в інтерв'ю НВ заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, (Таран. - Ред.) це людина, яку першу потрібно на допит за зрив підготовки до війни з РФ. Тому що він для цього, я вважаю, і був поставлений керівництвом Офісу Президента. Для того, щоб зірвати всі ці процедури", - сказав парламентар.

Костенко зазначив, що призначення Тарана послом у Словенії викликає питання.

"Всі люди, які в Міноборони зараз на ключових посадах, вони всі призначаються через Офіс Президента, тому тут потрібно розуміти, хто цих людей призначає. Тому що я говорив із заступниками щодо цього. Навіть заступників заступників потрібно йти й узгоджувати в Офіс Президента, щоб їх призначили", - наголосив нардеп.

Парламентар згадав, що коли міністром оборони був Таран, то він приходив на засідання Комітету ВР та був людиною, яка "взагалі не розбирається в питаннях оборони".

"Питання зриву держоборонзамовлення постійно стояло. І замовлення, які робилися безпосередньо Міноборони через Генштаб, вони теж не відповідали вимогам, які були саме для війни. В цілому фінансування армії було не на досить високому рівні саме для підготовки до війни. Ми будували дороги. Коли Таран прийшов, він сказав, що ми в НАТО не йдемо, це нам не потрібно. Це людина (Таран. - Ред.), на якій ми втратили час для підготовки до війни. Був Загороднюк, в нього були прориви, він тільки почав, а потім побачили, що "ми не туди йдемо, треба свою людину", поставили Тарана", - додав Костенко.

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Починати теба з вови оманського, щоб не кришував крис.
  • vityana Opek
    Яка різниця як висловився шановний пан Костенко поки країною "рулить" ОП на чолі зі зрадником Дєрмаком, тупоголового холуя Тарана ніхто допитувати не буде із зрозумілих причин. На себе це шобло виходити точно не буде, є лишень маленький шанс що таран спробує політати з верхніх етажів чи щось подібне.
  • rock-n-roll
    Костенко дуже м'якенько висловився.
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