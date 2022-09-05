Латвійську православну церкву хочуть відокремити від Московського патріархату

Президент Латвії Егілс Левітс подав на розгляд Сейму поправки до закону про Латвійську Православну церкву, які передбачають її самостійний і незалежний (автокефальний) статус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Поправки до закону було підготовлено у співпраці з міністром юстиції Янісом Бордансом.

"Коли закон набуде чинності, буде виключено будь-який вплив чи владу Московського патріархату над нашою православною церквою. Відмова від будь-яких зв'язків із Московським патріархом - це суттєве питання для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - заявив Егілс Левітс.

Підготовлений законопроєкт сьогодні вранці обговорювався зі спікером Сейму Інарою Мурнієце та керівниками всіх фракцій Сейму. Латвійську православну церкву також поінформували про законопроєкт.

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У даний час ЛПЦ діє при Московському патріархаті, який підтримує правлячий у Росії режим та війну проти України. За словами Левітса, запропонований ним закон відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу Московського патріарха над церквою у Латвії.

"Прийняттям поправок до закону Латвійська держава визнає, що Латвійська православна церква є повністю самостійною та незалежною (автокефальною) церквою. Вона не залежить від влади будь-якої іншої церкви за межами Латвії", - йдеться у заяві президента.

Як зазначив Левітс, у "незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква".

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Він зазначив, що законопроєкт був обговорений з усіма компетентними державними установами, на засіданні Ради з національної безпеки. Про нього поінформували комісію з національної безпеки та комісію з прав людини та зв'язків із громадськістю Сейму, які відповідатимуть за подальшу роботу з цим законопроєктом.