Елізабет Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії
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Міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс офійційно оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії і тепер вона стане новим прем’єр-міністром..
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
2 вересня, завершилося голосування членів Консервативної партії за кандидатури міністерки закордонних справ Ліз Трасс або ексміністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399 голосів.
Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.
Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.