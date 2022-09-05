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Елізабет Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії

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Елізабет Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії
Міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс офійційно оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії і тепер вона стане новим прем’єр-міністром..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

2 вересня, завершилося голосування членів Консервативної партії за кандидатури міністерки закордонних справ Ліз Трасс або ексміністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399 голосів.

Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.

Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Дуже хороша новина. А Боріса чекаємо на посту генсека НАТО.
  • Dev Dev
    і що москалі не довго радувались, коли Бориса знімали з посади.

    тепер вам пізд@ буде ще більша!
  • nav svargi
    nu vse...sevodne na vatnom TV budut rvatsa perdaki

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