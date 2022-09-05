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У Харкові викрили письменника-пропагандиста з окупованої Горлівки, який заперечував існування України

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У Харкові викрили письменника-пропагандиста з окупованої Горлівки, який заперечував існування України
За даними слідства, письменник з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, у березні він дав інтерв'ю одному з російських каналів, в якому публічно виправдав російське вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.

У березні під час інтерв‘ю для російського каналу літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у поширеннні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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Топ коментарі

  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Ну да, в Горловке стишков не попишешь особо, не ценят поэтов.
    В Харькове поприятней.
  • Amber
    А морду закривати не потрібно , бо ми маємо право бачити цю бидляцьку пику !
  • Amber
    В Горлівці кацапи всіх гребуть на війну , а в Харкові спокійно можна
    заробляти рашинське бабло за брехню !!
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