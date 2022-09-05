ЗСУ ліквідували до 400 окупантів та пошкодили 100 одиниць ворожої техніки в Кремінній на Луганщині

За підсумками останніх тижнів, у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки.