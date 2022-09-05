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ЗСУ ліквідували до 400 окупантів та пошкодили 100 одиниць ворожої техніки в Кремінній на Луганщині

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ЗСУ ліквідували до 400 окупантів та пошкодили 100 одиниць ворожої техніки в Кремінній на Луганщині
За підсумками останніх тижнів, у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 5 вересня, 

повідомив

голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У Кремінній чудові результати для ЗСУ – після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувались російські військові: втрати становлять до 400 осіб особового складу, близько 100 одиниць техніки вийшло з ладу", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    СЛАВА ЗСУ!
  • Hanka Panyanka
    сподіваюсь, що ці втрати безповоротні...
  • nav svargi
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