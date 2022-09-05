Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога, - ОК "Південь"

Усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 5 вересня.

Як зазначається, речницю пропросили пояснити слова "тримати під вогневим контролем". Гуменюк зауважила, що військова лексика вже міцно увійшла в лексикон українців, оскільки воєнний стан триває вже понад пів року.

"Ми тримаємо під вогневим контролем, тому що не є руйнівниками, не знищуємо нашу інфраструктуру, але не надаємо ворогу можливості використовувати її в своїх інтересах.

Тобто ті ураження, які було завдано по об’єктах, достатньо красномовні, щоб ці об’єкти не використовувались. Але окупанти продовжують це робити, незважаючи на те, що це пов’язано з ризиком для життя. Вони продовжують спроби переправляти на межі ризику важку техніку і боєприпаси. Наслідком чого і стало руйнування певних секцій (Каховського мосту), оскільки вони не витримали цього навантаження.

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На цей момент всі ці артерії є непроїзними абсолютно, саме тому вони (росіяни, - ред.) налаштовують альтернативні шляхи (поромні, понтонні та баржові переправи). Ми і їх теж тримаємо під вогневим контролем. Вже три понтонні переправи знищено".