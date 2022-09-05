ЗСУ ведуть активні дії на деяких напрямках, це покаже, що ми можемо не тільки стояти в обороні, а й повертати наші території, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Українські захисники ведуть активні дії на деяких напрямках. Росіяни на собі вже відчули, що таке українська армія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив нардеп "Голосу", секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Якщо ми далі підемо так, якщо будемо продовжувати, це може змінити багато чого, бо за всю війну наші Збройні сили, починаючи навіть з 2014 року, не проводили ніяких ні наступальних операцій, ні контрнаступальних операцій. Я не говорю дій, а операцій. Якщо на цьому перспективному напрямку нам це вдасться, це може і дуже сильно підняти дух українській армії, і показати, що ми все-таки можемо не тільки стояти в обороні, а й повертати наші території", - наголосив парламентар.

У звільнених населених пунктах, за словами Костенка, велися настільки затяжні та кровопролитні бої.

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