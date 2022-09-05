28 російських військових і два склади боєприпасів ліквідували на Херсонщині
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Південь".
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневі завдання виконувалися по понтонній переправі в районі Каховського мосту, по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ. Підтверджені втрати ворога складають 28 рашистів, 2 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С", 3 одиниці авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів у Херсонському районі", – ідеться в повідомленні.
За даними командування, станом на сьогодні обстановка в операційній зоні півдня України напружена й динамічна. Противник веде оборонні бої, здійснює обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в тилових районах.
Для коригування вогню загарбники активізують повітряну розвідку. Зокрема, у районі Високопілля двічі за ніч були виявлені та знищені два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".