"Слуги народу" провели через комітет ВР законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на голову САП, - Шабунін

Нардеп "Слуги народу" додали в законопроєкт норму, якою нівелюється вимога щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми і попереджали, Слуги щойно провели через комітет законопроєкт №7654, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, а також спрощують процедуру його звільнення. Голосування в Раді відбудеться, скоріше за все, завтра. Депутати Зеленського прямо на комітеті запхали в проєкт норму, якою вбивають вимогу щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.

Діючий закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали в керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер депутати це обмеження скасовують (достатньо припинити таку діяльність прямо перед поданням на конкурс)", - йдеться в повідомленні.

Шабунін заявив, що пізніше повідомить, кого саме Банкова "пхатиме" на посаду директора НАБУ.

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"Ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на керівника САП. Нагадаю, що нормальний конкурс на директора НАБУ був і залишається однією з вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Так само нагадаю, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. У мене великі сумніви, що Захід й далі даватиме гроші (в потрібних обсягах) владі, яка атакує незалежні НАБУ/САП.

Тому що ціллю таких атак може бути лише одне - бажання убезпечити своїх від покарання за корупційні злочини. Інших мотивів просто немає. Наприклад, голова цього комітету ВРУ (і він же головний автор законопроєкту) - Андрій Клочко - сам є фігурантом справи НАБУ. 70-річна матір цього Слуги Народу за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Команда Зеленського вже перетворює цей конкурс в ганьбу ще більшу, ніж була при обранні керівника САП", - підсумував голова ЦПК.

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