"Слуги народу" провели через комітет ВР законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на голову САП, - Шабунін
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ми і попереджали, Слуги щойно провели через комітет законопроєкт №7654, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, а також спрощують процедуру його звільнення. Голосування в Раді відбудеться, скоріше за все, завтра. Депутати Зеленського прямо на комітеті запхали в проєкт норму, якою вбивають вимогу щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.
Діючий закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали в керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер депутати це обмеження скасовують (достатньо припинити таку діяльність прямо перед поданням на конкурс)", - йдеться в повідомленні.
Шабунін заявив, що пізніше повідомить, кого саме Банкова "пхатиме" на посаду директора НАБУ.
"Ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на керівника САП. Нагадаю, що нормальний конкурс на директора НАБУ був і залишається однією з вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.
Так само нагадаю, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. У мене великі сумніви, що Захід й далі даватиме гроші (в потрібних обсягах) владі, яка атакує незалежні НАБУ/САП.
Тому що ціллю таких атак може бути лише одне - бажання убезпечити своїх від покарання за корупційні злочини. Інших мотивів просто немає. Наприклад, голова цього комітету ВРУ (і він же головний автор законопроєкту) - Андрій Клочко - сам є фігурантом справи НАБУ. 70-річна матір цього Слуги Народу за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Команда Зеленського вже перетворює цей конкурс в ганьбу ще більшу, ніж була при обранні керівника САП", - підсумував голова ЦПК.