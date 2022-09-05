Війська РФ активізують сили в окупованому Криму, - ОК "Південь"

В окупованому Криму спостерігається утворення військових підрозділів РФ, які можуть бути застосовані у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на території окупованого півострова спостерігається нарощування сил, проте ситуація на контролі.

"Крим - там спостерігається примусова активізація сил. З’являються підрозділи, які могли би бути гіпотетично застосовані проти України, тому що ворог усвідомлює, що необхідно підтягнути резерви. Але також вороги усвідомлюють, що ті шляхи, через які дані резерви повинні потрапити на тимчасово окуповану Херсонщину, - під нашим вогневим контролем. Тому ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо", - пояснила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева