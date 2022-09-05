На ЗАЕС відключили останню лінію, яка з’єднувала станцію із енергосистемою України, - "Енергоатом"

Сьогодні, 5 вересня, внаслідок постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС, була відключена остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".

"Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна.

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"Це остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - підкреслюють у "Енергоатомі" .