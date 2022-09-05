У Росії падає рівень підтримки війни проти України, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про падіння рівня підтримки війни проти України серед населення РФ.

Про це секретар РНБО написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На росії падає рівень підтримки війни проти України. Зростає негативне ставлення – тенденція, яка набуває динаміки. Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкції псевдофедерального утворення рф. Недоімперія має бути зруйнована!", — написав Данілов.

Читайте: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися, - Данілов