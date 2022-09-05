У Росії падає рівень підтримки війни проти України, - Данілов
8 92724
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про падіння рівня підтримки війни проти України серед населення РФ.
Про це секретар РНБО написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На росії падає рівень підтримки війни проти України. Зростає негативне ставлення – тенденція, яка набуває динаміки. Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкції псевдофедерального утворення рф. Недоімперія має бути зруйнована!", — написав Данілов.