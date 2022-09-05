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Запаси зброї в ЄС виснажуються, - Боррель

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Запаси зброї в ЄС виснажуються, - Боррель
Оскільки країни-члени ЄС продовжують відправляти зброю і боєприпаси в Україну, її запаси в блоці виснажуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я б не сказав, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми забезпечуємо великий потенціал для українців", - сказав він.

Також Боррель закликав країни ЄС краще координувати свої витрати на військову техніку.

"Його (запас. - ред.) потрібно поповнити. Найкращий спосіб поповнення – це робити це разом. Це буде дешевше", - додав він.

Боррель попередив, що якщо країни-члени продовжуватимуть розширювати свої військові можливості так само, "результатом буде велика трата грошей".

Глава європейської дипломатії також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

"На жаль, ми цього не зробили, і сьогодні ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що в серпні минулого року ми не послідували цьому проханню, не виконали це прохання", - сказав він.

Якби ЄС відреагував в той час, сказав Боррель, "ми були б в кращій ситуації".

Читайте: В Євросоюзі вважають, що війна в Україні не припиниться найближчим часом, - Боррель

Топ коментарі

  • Raccoonenko
    Якщо змінити заголовок на "Боррель закликав країни ЄС поповнювати запаси зброї", то звучатиме не так зрадно
  • arye z.
    Вітаю всіх із обранням Ліз Трасс на посаду ПМ Великої Британії.
    🤩
    Цитати:

    Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

    Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

    У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...

    Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
  • Андрій Саган
    ти цей, поскромніше би... а то без допомоги грошима і зброєю від цих "придурків" Україна і тижня б не протрималася
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