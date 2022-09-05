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Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС

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Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели переговори, які тривали більше ніж 1,5 години.

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Контролировал сдачу начальник СБУ Запорожской области Безрукий, после сдачи АЭС, в марте, Зеленский ему присвоил звание генерала. Безрукий до сих пор на своей должности и крышует запорожскую банду, поэтому шансов по разворовыванию гуманитарки нет, при гундосе
  • Павло ШОвте
    ********** пообещал, что оккупанты будут с электроэнергией. И я ему верю!
  • Павло ШОвте
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