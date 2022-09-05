Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС
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Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели переговори, які тривали більше ніж 1,5 години.
Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - розповів він.