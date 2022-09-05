Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook.

"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроєкт, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони робить все, щоб з 1 жовтня не було обов’язкового встановлення жінок на облік, - Маляр

Як зазначив у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко, комітет прийняв за основу законопроєкт Максима Бужанського, де зазначається, що жінки, які мають медичну спеціальність — обов’язково беруться на військовий облік. Інші ж — за власним бажанням.

"Зокрема, у своєму законопроєкті я пропонував, щоб ВСІ жінки, які придатні до військової служби, могли лише добровільно ставати на військовий облік", - додав політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.