Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook.
"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроєкт, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.
Як зазначив у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко, комітет прийняв за основу законопроєкт Максима Бужанського, де зазначається, що жінки, які мають медичну спеціальність — обов’язково беруться на військовий облік. Інші ж — за власним бажанням.
"Зокрема, у своєму законопроєкті я пропонував, щоб ВСІ жінки, які придатні до військової служби, могли лише добровільно ставати на військовий облік", - додав політик.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.