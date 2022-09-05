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У Кремлі розуміють, що явка на "референдумах" в Україні буде низькою, - місія США в ОБСЄ

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У Кремлі розуміють, що явка на "референдумах" в Україні буде низькою, - місія США в ОБСЄ
Російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місія США в ОБСЄ.

"Офіційні особи Росії стурбовані низькою явкою виборців на цих фіктивних "референдумах". Звичайно, це не дивно, враховуючи жорстокість російської військової кампанії та широку протидію спробам Росії колонізувати українську землю. І ми вважаємо, що російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні. Вони це дуже добре знають", - йдеться в повідомленні.

У місії зазначили, що будь-які заяви Кремля про те, що "народ України прагне бути анексованим Росією", є відвертою брехнею та пропагандою.

"Прозорі та вільні опитування громадської думки свідчать про протилежне. Згідно з опитуванням Чиказького університету, переважна кількість громадян України виступає проти російської агресії та окупації. 97% громадян України вважають вторгнення Росії головною загрозою безпеці України, і такий самий відсоток бажає, щоб Росія компенсувала Україні смерть і руйнування, які вона спричинила.

Зараз переважна більшість громадян України бачать своє майбутнє окремо від Росії. Лише 3% громадян України хочуть, щоб Україна приєдналася до очолюваного Росією Євразійського митного союзу, а 90% хочуть, щоб Україна стала членом ЄС", - додали в місії.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Низкая, высокая. Плевать вообще. Только народ Украины решает, где остановиться. Будет достаточная поддержка оружием и политически, то и курск будет украинским.
  • Мобильный крематорий
    Это проблемы Грузии и Армении, как бы цинично не звучало.
  • andriy niki1
    А Грузія Вірменія Молдовія і інші ждуни нехочуть рашистам осиновий кіл в зад ерефії вставити поки Україна стікаючи кровю утилізує кацапів. Чи просто буде ставити лайки
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