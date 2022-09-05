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Росія заборонила в’їзд Шону Пенну та Бену Стіллеру за візити в Україну

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Росія заборонила в’їзд Шону Пенну та Бену Стіллеру за візити в Україну
Американських акторів Шона Пенна та Бена Стіллера, які підтримують Україну, а нещодавно були нагороджені Володимиром Зеленським орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, включили у "чорний список" у Росії. Відтепер їм на постійній основі заборонено в’їжджати до країни-агресорки.

Список із 25 громадян США, в якому, крім зірок, фігурують чиновники, бізнесмени та співробітники неурядових організацій, опубліковано на сайті російського міністерства закордонних справ. Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

На сайті відомства зазначено, що таке рішення було прийнято "в порядку заходів у відповідь на персональні санкції проти громадян Росії, які постійно розширюються адміністрацією Дж.Байдена".

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Нагадаємо, Шон Пенн перебував у Києві на момент початку повномасштабної війни. Як наголошував актор, український народ та президент "стали історичними символами відваги та принципів". Удруге Пенн відвідував Україну в червні.

Зі слів Бена Стіллера, який теж був в Україні влітку, йому було важливо на власні очі побачити все, що відбувається, та розказати світові, що війна має припинитися.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    І як це вони переживуть, це травма на все життя ))
  • Amber
    Вони , мабуть , ридають від горя , якого їм завдали русинШвайн 🤣🤣🤣
  • Don Bessam dc0e2bc1
    в отместку киркоров очолыть рыспубликанскую баню всеялугандонии...
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