Джонсон привітав Трасс і назвав підтримку України серед своїх головних здобутків на посаді прем’єра Великої Британії

Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Для мене було честю очолювати Консервативну партію останні три роки, здобувши найбільшу за десятиріччя більшість, завершивши процедури Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи життєво необхідну допомогу Україні.

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Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою. Я знаю, що у неї є правильний план, що робити зі зростанням вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити чудову роботу з об’єднання та покращення нашої країни. Зараз час, щоби усі консерватори на 100% згуртувалися довкола неї", - заявив Борис Джонсон.