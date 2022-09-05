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Джонсон привітав Трасс і назвав підтримку України серед своїх головних здобутків на посаді прем’єра Великої Британії

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Джонсон привітав Трасс і назвав підтримку України серед своїх головних здобутків на посаді прем’єра Великої Британії
Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Для мене було честю очолювати Консервативну партію останні три роки, здобувши найбільшу за десятиріччя більшість, завершивши процедури Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи життєво необхідну допомогу Україні.

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Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою. Я знаю, що у неї є правильний план, що робити зі зростанням вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити чудову роботу з об’єднання та покращення нашої країни. Зараз час, щоби усі консерватори на 100% згуртувалися довкола неї", - заявив Борис Джонсон.

Топ коментарі

  • Maxim Sobolsky
    Тепер чекаємо на обрання Бориса Джонсонюка очільником NATO!👍
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Главенство в НАТО повинні отримати англосакси, а не гнилі шваби і інші *************.
  • Ан Мур
    що цікаво: в першому турі праймеріз (парт.виборів) виборів Ліз Трасс була 5-ю; в півфіналі - третьою; в фінал вийшла другою; в фіналі впевнено перемогла Сунака, який лідирував з першого туру. Це означає, що вона є об'єднуючою фігурою для більшості своєї партії.
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