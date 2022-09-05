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Галущенко про ситуацію на ЗАЕС: "Світ перебуває на межі атомної катастрофи"

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Галущенко про ситуацію на ЗАЕС: "Світ перебуває на межі атомної катастрофи"
Світ знову опинився на межі атомної катастрофи, а єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена.

Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів.

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Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії.

Світ знову перебуває на межі атомної катастрофи.

Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    ЗАЭС прое#али вместе с югом Украины. Вопросы к тем, кто прое#ал. Они рядом сидят.
  • Vsevolod Marchenko
    Таке враження, що переважна частина населення в школі не вчилась
    Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
  • Олександр Дніпро
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