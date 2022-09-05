Новини • Допомога Україні, Війна

НАТО покриє 50% потреб ЗСУ в зимовій формі, - Der Spiegel

7 38546
НАТО покриє 50% потреб ЗСУ в зимовій формі, - Der Spiegel
За даними Der Spiegel, НАТО готове покрити 50% запиту України на постачання зимового одягу, взуття та зимових наметів для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 тис. українських солдатів, зазначає видання.

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ. Згодом до "зимового пакету" вирішили приєднатися Німеччина, Данія та інші країни.

Також читайте: Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    как вам такое?
  • Олександр Дніпро
  • Віктор Степаненко
    50 % - волонтери . А зелені гниди будуть знову красти гроші на дорогах .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини